"راز کوکب" در شبکه تهران فاش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم معصومی در سال 1368 فیلم سینمایی "راز کوکب" را بر مبنای فیلمنامه ای از خسرو حیکم رابط ساخت. داستان این فیلم در کوران انقلاب اتفاق می افتد. دختری به نام کوکب در درگیری های خیابانی کشته می شود. والدین او، رحمت و نرگس، که امور باغبانی پارکی را به عهده دارند موضوع ناپدید شدن دخترشان را به مراجع قضایی اطلاع می دهند.

ماموران در پیگیری ماجرا متوجه می شوند کوکب علیه نظام شاهنشاهی مبارزه می کرده و به همین دلیل کشته شده است. زن و شوهر از محل سکونت شان بیرون رانده می شوند. مدتی بعد به واسطه دختری به نام مریم از سرنوشت کوکب مطلع می شوند. کوشش های آنها برای یافتن محل دفن دخترشان بی نتیجه می ماند. در این فیلم پرویز پورحسینی، شهلا میربختیار، بهزاد فراهانی، ایرج طهماسب، حسین پناهی، امراله صابری، منصور حیدری، محمد ابهری، مهرانه مهین ترابی و مهتاب لسانی بازی می کنند.

منصور حیدری و حسن پورمحمد تهیه کننده، داوود موثقی مدیر تولید، محمد زرفام مدیر فیلمبرداری، احمد ضابطی جهرمی، ناصر علایی و سهراب میرسپاسی تدوین، کاظم معصومی طراح صحنه، فاطمه زیوری طراح لباس، مجید انتظامی آهنگساز، حمید پارسا حسینی و محمود سماک باشی صدابردار، مهناز حاجیان، امیر اسکندری و مهری شیرازی گریم با این پروژه همکاری داشتند. این فیلم به مدت 90 دقیقه روز جمعه 13 بهمن ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود.