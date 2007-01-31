نگاه عمیق به فناوری و تبدیل آلمان به قدرت فناوری / اختصاص بودجه چشمگیر به خلاقیت و فناوری در سرزمین ژرمن ها

به گزارش خبرگزاری مهر، استراتژی جدید آلمان در خصوص درنظرگرفتن بحث فناوری در آینده اقتصادی و اجتماعی این کشور برای دولتمردان آن از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که برای چهار سال آینده رقم هنگفتی همچون 15 میلیارد یورو در نظرگرفته شده است. در نگاهی گذرا به خوبی مشخص است که با نظر به آمارهای موجود، توجه به فناوری های روز جهان و البته فناوری های برتر در آلمان گره ناگسستنی با دانشگاه ها، اعطای امتیازات چشمگیر مالیاتی و فراهم آوردن تسهیلات متعدد برای تولید کنندگان محصولات ابتکاری بر پایه استفاده از فناوری های نوین و برتر خورده است و در کل، توجه موجود صرفا به سرمایه گذاری های کلان معطوف نشده و پا را فراتر گذاشته است.

حقیقت امر در آلمان این است که ابتکار و خلاقیت در دستور کار کلی توجه به توسعه فناوری در ابعاد گوناگونش قرار گرفته است.



حضور این کشور در راس ریاست اتحادیه اروپا تا ژوئن 2007 از یک سو و استراتژی خودکار و متکی به خود این کشور در خصوص فناوری های برتر، نهایتا به سرمایه گذاری نجومی 15 میلیارد یورویی در این حیطه در حد فاصل سال های 2006 تا 2009 منجر شده است.

توسعه و تحقیقات پشتوانه اصلی خلق فناوری های نوین و البته ابتکارانه در آلمان است. همین بس که تنها برای توسعه و تحقیقات در این کشور بالغ بر 6 میلیارد یورو در نظر گرفته شده و قرار است که به بودجه کلان 15 میلیارد یورویی توسعه فناوری در این کشور افزوده شود.

در کشوری همچون آلمان مبحث اعمال «سیستم باز» در خصوص فناوری از کشور پیشرویی همچون ژاپن نیز فراتر رفته است. جالب است بدانید که در این کشور ایده های خلاقانه در حوزه فناوری و به ویژه فناوری های برتر پیش از آنکه در قالب طراحی و تولید محصولات پرطرفدار در بازارهای جهانی، به کار گرفته شوند، به سایر کشورهای جهان منتقل شده و آنها نیز از این فرآیند بهره مند می شوند. نمونه بارز این مقوله طراحی و تولید انبوه MP3 بوده است.

کریستین هربست از دانشگاه آموزش و تحقیقات آلمان می گوید: MP3 نمونه بارز سیستم باز انتقال فناوری در آلمان است. این فناوری در انستیتو Fraunhofer آلمان طراحی و خلق شد اما در نهایت در خارج از مرزهای خاکی آلمان در قالب تولید محصولات بسیار پرطرفدار تبدیل به بازاری تاریخی در دنیای دیجیتال شد.



البته به زعم برخی کارشناسان آلمانی این فرآیند بسیار باز در حیطه فناوری های نوین درصورتیکه با همین روند به پیش رود می تواند برای این کشور ضررساز باشد.

به نظر می رسد که استراتژی جدید و بنیادین آلمان در خصوص فناوری، تلاش برای تهییج و تسریع ایده های خلاقانه برای تولید فناوری های جدید از دانشگاه تا بنگاه های کوچک اقتصادی و تجاری و گسترش همکاری ها میان این دو بخش عمده باشد.

دولت آلمان طی سالهای اخیر توجه جدی به اعطای وام ها و بودجه های قابل توجه مالی به دانشگاه ها برای انجام تحقیقات بیشتر با هدف دستیابی به فناوری های خلاقانه داتشه است. استراتژی جدید آلمان در خصوص فناوری های برتر بیشتر با هدف باز کردن بازار 260 میلبارد یورویی تجهیزات گوناگون بر روی مردم این کشور شکل می گیرد.

در حال حاضر و برای آینده نزدیک توسعه فناوری در آلمان اهدافی در 17 حوزه از فناوری ترسیم شده است که هریک دارای طرح ها و عینیت خاص خود است و در هر مورد بحث اختصاص بودجه و شرایط بازارتوامان در نظر گرفته شده است.

برای آلمان این موضوع که مبتکران و مغزهای این کشور به تولید فناوری های جدید پرداخته و در ادامه موجبات استفاده کلان و تجاری از آن در داخل و خارج از خاک این کشور فراهم شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است.