جوانان مسلمان بریتانیایی بیش از والدین خود دستورات دینی را اجرا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نتایج تحقیقاتی که از سوی مرکز "تبادل سیاست" انجام شده تأکید کرده است که حمایت از قوانین شرع اسلامی، مدارس اسلامی، رعایت حجاب میان جوانان مسلمان بریتانیا بیشتر است.

این نظرسنجی از یکهزار مسلمان گروه های سنی مختلف در بریتانیا انجام شده است که 71 درصد افراد بالای 55 سال در مقایسه با 62 درصد افراد بین 16 تا 24 سال اعتقاد دارند با غیر مسلمانان بریتانیا شباهتهای بسیاری دارند.

در این میان 19 درصد افراد بالای 55 سال در مقایسه با 37 درصد جوانان 16 تا 24 سال ترجیح می دهند بر اساس قوانین شرع در بریتانیا زندگی کنند و 28 درصد افراد مسن نسبت به 74 درصد جوانان حجاب اسلامی را برای زنان ترجیح می دهند.

منیره میرزا نویسنده این تحقیق همچنین سیاستهای دولت بریتانیا را در جهت تعمیق شکاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان مورد انتقاد قرار داده و از وزرای دولت خواسته مسلمانان را به عنوان شهروند عادی در نظر گرفته و به اختلافات مسلمانان و غیر مسلمانان خاتمه دهند.