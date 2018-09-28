منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات ارزی، کمر ورزش ملی کشور را خواهد شکست، گفت: مسئولان متاسفانه کشتی را به حال خود رها کرده اند و گویا تنها نگرانی و دغدغه آنها رفع مشکلات و کاستی های یک رشته خاص است که یک دهم کشتی هم افتخارات ملی در پرونده ندارد.

دارنده مدال طلای جهان و نقره المپیک ادامه داد: اینکه نتوانیم به دلیل مشکلات اقتصادی و ارزی تیم ملی را به مهمترین میدان جهانی اعزام کنیم یا بخواهیم با ترکیبی ناقص برویم باعث بسی تأسف است و نشان از این دارد که پرافتخارترین ورزش کشور بسیار تنهاست. حتی در زمان جنگ هم چنین شرایطی نداشتیم.

وی تصریح کرد: مواقعی که آقایان نیاز به مدال های رنگارنگ کشتی دارند، پیدایشان می شود. متاسفانه هم اکنون که کشتی در تنگنا قرار دارد آنرا به حال خود رها کرده و فقط شعار دوران طلایی ورزش را می دهند.

پیشکسوت کشتی کشور تأکید کرد: کشتی گیران به چه امیدی تمرین کنند وقتی می بینند توجهی به آنها نمی شود. اصلا چه دلیلی دارد به روی تشک بروند وقتی قرار نیست حتی در یک رقابت خارجی به مصاف حریفان خود بروند.

برزگر خاطر نشان کرد: کشتی از سالیان گذشته در تمامی رقابت های مهم از جمله المپیک ها، بازی های آسیایی و جهانی، دِین خود را به ورزش کشور ادا کرده و از آبروی ورزش ایران در میادین بین المللی دفاع کرده است. اما در حال حاضر به حال خود رها شده و مسئولان هم هیچ اظهارنظری در مورد مشکلات پیش آمده نمی‌کنند. در حالی که باید فرقی بین رشته های المپیکی مدال آور و غیر المپیکی باشد. آقایان در کمیته ملی المپیک ۲ میلیارد بودجه کشتی را به بهانه اجرای عدالت کم کردند. حتی اسپانسرهایی را هم که معرفی کردند تاکنون کاری برای کشتی نکرده اند.

وی در پایان با قدردانی از حامیان مالی کشتی گفت: مگر کشتی با یکی از رشته های خاص چه تفاوتی دارد که برای آنها پرواز اختصاصی و جوایز دلاری درنظر می گیرند ولی کشتی در تامین هزینه های اعزام خود مانده است. تاسف‌بارتر اینکه اگر تیم ملی در میدان جهانی نتیجه نگیرد، شروع به پیگیری و نامه نگاری می کنند و از کشتی انتظار مدال المپیک دارند. قطعا اگر به دلیل مشکلات مالی با ترکیب ناقص به رقابتهای جهانی برویم آقایان نباید انتظار روی سکو رفتن را داشته باشند.