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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

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تیم ملی فوتبال امارات قهرمان شد

تیم ملی فوتبال امارات قهرمان شد

هجدهمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس شب گذشته با قهرمانی تیم ملی فوتبال امارات به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته تیم های ملی فوتبال امارات وعمان در دیدارنهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس به دیدارهم رفتند.

هر دو تیم با انگیزه تدافعی و با احتیاط بازی می کردند و همین مسئله جذابیت بازی را تا حد زیادی کاهش داده بود. این مسابقه کم برخورد و دفاعی در نیمه نخست با نتیجه تساوی خاتمه پیدا کرد تا تیمها در 45 دقیقه دوم به دنبال زدن گل برتری باشند.

نیمه دوم با برتری امارات آغاز شد و این تیم توانست در دقیقه 72 توسط اسماعیل مطرگل پیروزی را به ثمر برساند. پس از به ثمر رسیدن این گل امارات به میدان داری و حفظ نتیجه پرداخت و در نهایت با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. بدین ترتیب امارات عنوان قهرمانی هجدهمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس را درخانه حفظ کرد و عمان نیز به مقام دوم رسید.

درپایان هجدهمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس اسماعیل مطر مهاجم تیم ملی فوتبال امارات با به ثمر رساندن 5 گل عنوان آقای گلی را از آن خود کرد و پس از وی یاسر القحطانی مهاجم تیم ملی فوتبال عربستان با زدن 3 گل در جدول گلزنان برترجام هجدهم دوم شد. در این جدول عناوین بعدی به بدر الموتا( کویت)، عماد علی سلیمان(عمان)، علا هبیل( بحرین) و هوار ملاء محمد( عراق) رسید.  

کد مطلب 441354

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