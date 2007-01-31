  1. هنر
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

یک نامزد کتاب سال : " اندکی سایه " کتاب سال شد / احمد بیگدلی : بی اطلاعم

یک نامزد کتاب سال : " اندکی سایه " کتاب سال شد / احمد بیگدلی : بی اطلاعم

یک نویسنده که نامش در میان آثار نامزد شده کتاب سال جمهوری اسلامی است، رمان " اندکی سایه " احمد بیگدلی را برگزیده نهایی وزارت ارشاد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نویسندگان نامزد دریافت جیزه کتاب سال حوزه ادبیات داستانی با اعلام این مطلب که رمان احمد بیگدلی بطور قطع برنده نهایی این جایزه خواهد بود ، به این نویسنده تبریک گفت. 

این اولین رمان احمد بیگدلی است که تا کنون منتشر شده است.

اما احمد بیگدلی در اظهارنظری کوتاه به خبرنگار مهر گفت که از نتیجه این انتخاب و قطعی بودن این امر بی اطلاع است.

سه رمان دیگری که در کنار " اندکی سایه " به عنوان نامزدهای جایزه انتخاب شده اند ، " سپیده دم ایرانی " نوشته امیرحسن چهلتن ، " شطرنج با ماشین قیامت " اثر حبیب احمدزاده و " شما که غریبه نیستید " تالیف هوشنگ مرادی کرمانی هستند .

کد مطلب 441358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه