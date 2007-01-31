یک نامزد کتاب سال : " اندکی سایه " کتاب سال شد / احمد بیگدلی : بی اطلاعم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نویسندگان نامزد دریافت جیزه کتاب سال حوزه ادبیات داستانی با اعلام این مطلب که رمان احمد بیگدلی بطور قطع برنده نهایی این جایزه خواهد بود ، به این نویسنده تبریک گفت.



این اولین رمان احمد بیگدلی است که تا کنون منتشر شده است.

اما احمد بیگدلی در اظهارنظری کوتاه به خبرنگار مهر گفت که از نتیجه این انتخاب و قطعی بودن این امر بی اطلاع است.

سه رمان دیگری که در کنار " اندکی سایه " به عنوان نامزدهای جایزه انتخاب شده اند ، " سپیده دم ایرانی " نوشته امیرحسن چهلتن ، " شطرنج با ماشین قیامت " اثر حبیب احمدزاده و " شما که غریبه نیستید " تالیف هوشنگ مرادی کرمانی هستند .