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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد ؛

لایحه موافقتنامه تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و یونان

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و یونان را تقدیم مجلس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورهفتم بهمن ماه در نامه ای به دکتر حداد عادل لایحه " موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان" را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد .

براساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه مذکور مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده تقدیم مجلس می شود و در صورت تصویب مجلس اجازه مبادله اسناد آن داده خواهد شد .

بر اساس تبصره این ماده واحده ارجاع برخی از اختلافات مرتبط با این موافقتنامه به داوری از سوی جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

کد مطلب 441359

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