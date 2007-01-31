به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهورهفتم بهمن ماه در نامه ای به دکتر حداد عادل لایحه " موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان" را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد .

براساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه مذکور مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده تقدیم مجلس می شود و در صورت تصویب مجلس اجازه مبادله اسناد آن داده خواهد شد .

بر اساس تبصره این ماده واحده ارجاع برخی از اختلافات مرتبط با این موافقتنامه به داوری از سوی جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.