۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۷

در پايان سيزدهمين نشست مشترك اقتصادي ايران و هند مطرح كرد

وزير امور خارجه هند : در صدد گسترش روابط خود با ايران در زمينه فناوري هسته اي هستيم

وزير امور خارجه هند گفت : هند تجربه طولاني در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي دارد و در حال حاضر هم با ايران همكاريهايي داريم و اميدواريم كه اين همكاريها در آينده نزديك تقويت شده و افزايش يابد .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"  ياشوانت سينها  در پايان مراسم  امضاي يادداشت تفاهم مشترك اقتصادي  بين جمهوري اسلامي ايران و هند در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره مهمترين موضوعات در يادداشت تفاهم امضاء شده بين دو كشور گفت : مسائل زيادي مورد بحث و توافق نظر قرار گرفت كه بيشترين توافقها ، توافقهاي  اقتصادي و بخشي فرهنگي و ديگر همكاريهاي دو جانبه بود .
وزيرامور خارجه هند افزود : دهلي نو در ماههاي اخير  در بخش صادرات  براي رسيدن به توافق تلاشهاي زيادي صورت داده است.
وي خاطر نشان كرد : دستيابي به چنين توافقاتي براي ما مسرت بخش است و  اميدواريم كه اين همكاريها همچنان ادامه يابد .
وزير امور خارجه هند درباره انتقال لوله گاز ايران به هند گفت : ما همچنان در حال مطالعه و بررسي طرح انتقال خط لوله گاز ايران به هند هستيم .
وي  ابراز اميدواري كرد كه اين مطالعات و بررسي ها هر چه زودتر به مراحل تكميلي برسد و آن وقت مي توان درباره اين خط لوله وارد بحث و گفتگوهاي جدي تر شد.
وزير امور خارج هند تصريح كرد : مقامات هندي بايد جنبه هاي اقتصادي انتقال اين خط لوله را نيز بررسي كنند و تمام گفتگوها منوط به اتمام مطالعات و بررسي هاي اين طرح است .

