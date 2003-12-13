وزير امور خارجه هند : در صدد گسترش روابط خود با ايران در زمينه فناوري هسته اي هستيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ياشوانت سينها در پايان مراسم امضاي يادداشت تفاهم مشترك اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و هند در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره مهمترين موضوعات در يادداشت تفاهم امضاء شده بين دو كشور گفت : مسائل زيادي مورد بحث و توافق نظر قرار گرفت كه بيشترين توافقها ، توافقهاي اقتصادي و بخشي فرهنگي و ديگر همكاريهاي دو جانبه بود .

وزيرامور خارجه هند افزود : دهلي نو در ماههاي اخير در بخش صادرات براي رسيدن به توافق تلاشهاي زيادي صورت داده است.

وي خاطر نشان كرد : دستيابي به چنين توافقاتي براي ما مسرت بخش است و اميدواريم كه اين همكاريها همچنان ادامه يابد .

وزير امور خارجه هند درباره انتقال لوله گاز ايران به هند گفت : ما همچنان در حال مطالعه و بررسي طرح انتقال خط لوله گاز ايران به هند هستيم .

وي ابراز اميدواري كرد كه اين مطالعات و بررسي ها هر چه زودتر به مراحل تكميلي برسد و آن وقت مي توان درباره اين خط لوله وارد بحث و گفتگوهاي جدي تر شد.

وزير امور خارج هند تصريح كرد : مقامات هندي بايد جنبه هاي اقتصادي انتقال اين خط لوله را نيز بررسي كنند و تمام گفتگوها منوط به اتمام مطالعات و بررسي هاي اين طرح است .

