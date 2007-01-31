نظام آموزشی ویژه به کمک دانش آموزان استثنائی کشور می آید

دکتر مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهردرباره ضرورت تغییر در برنامه های درسی وزارت آموزش و پرورش افزود : تفاوت های دانش آموزان استثنائی در یاد گیری و نظام نمره دهی عادی درصد مردودی این نوع افراد را درپایه راهنمایی بالامی برد .

وی خاطر نشان کرد : بنا براین با تغییر ذکر شده دانش آموزان فرصت بیشتری برای جبران ضعف های درسی در اختیار داشته و از میزان مردودی آنها کاسته می شود .

این مقام مسئول تصریح کرد : با ایجاد این انعطاف ناشنوایان و کم توانان ذهنی علاوه بر امکان تحصیل در دوره متوسطه با توجه به نیازهای بومی و استانی مهارت آموخته و جذب بازار کار خواهند شد .

قدمی نظام آموزشی ذکرشده را در مرحله نهایی عنوان کرد و ادامه داد : با اجرای این طرح دانش آموزان استثنائی در شرایط ایده آل مدرک دیپلم خود را دریافت می کنند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور خاطر نشان ساخت : الگوهای آموزشی دانش آموزان استثنائی منطبق بر الگوهای جهانی است و آموزش و پرورش عادی کشور می تواند برای رفع کاستی ها از ابعاد مختلف طرح های این سازمان بهره برداری کند .