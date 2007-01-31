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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

/ ضرورت بازنگری در برنامه های درسی مقاطع مختلف تحصیلی - 5/:

نظام آموزشی ویژه به کمک دانش آموزان استثنائی کشور می آید

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعلام کرد : برنامه های درسی دانش آموزان استثنائی دوره راهنمایی از سال تحصیلی آینده علاوه بر نظام عادی برای علاقمندان به شکل ترمی واحدی (راهنمایی پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای ) ارائه می شود .

دکتر مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهردرباره ضرورت تغییر در برنامه های درسی وزارت آموزش و پرورش افزود : تفاوت های دانش آموزان استثنائی در یاد گیری و نظام نمره دهی عادی درصد مردودی این نوع افراد را درپایه راهنمایی بالامی برد .

وی خاطر نشان کرد : بنا براین با تغییر ذکر شده دانش آموزان فرصت  بیشتری برای جبران ضعف های درسی در اختیار داشته و از میزان مردودی آنها کاسته می شود . 

این مقام مسئول تصریح کرد : با ایجاد این انعطاف ناشنوایان و کم توانان ذهنی علاوه بر امکان تحصیل در دوره متوسطه با توجه به نیازهای بومی و استانی مهارت آموخته و جذب بازار کار خواهند شد . 

قدمی نظام آموزشی ذکرشده را در مرحله نهایی عنوان کرد و ادامه داد : با اجرای این طرح دانش آموزان استثنائی در شرایط ایده آل مدرک دیپلم خود را دریافت می کنند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور خاطر نشان ساخت : الگوهای آموزشی دانش آموزان استثنائی منطبق بر الگوهای جهانی است و آموزش و پرورش عادی کشور می تواند برای رفع کاستی ها  از ابعاد مختلف طرح های این سازمان بهره برداری کند .

 

 

کد مطلب 441360

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