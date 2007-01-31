پرداخت تسهیلات مسکن و ازدواج به کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بند "م" تبصره 14 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی ، سازمان تامین اجتماعی اجازه خواهد یافت در سال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی ، مبلغ 500 میلیارد ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی پرداخت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اصل این تسهیلات و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت خواهد شد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و به صورت کامل به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز می گردد.

به موجب همین بند، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از تسهیلات مذکور از اولویت ویژه برخوردار خواهند بود.

بر اساس بند "ن" تبصره مذکور، در اجرای قانون اصلاح "قانون تحویل خوروی مناسب به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی" به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می شود برای تامین خودروی مناسب از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت کند و دولت نیز موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را تضمین و در قالب بودجه سنواتی این بنیاد، منظور کند.