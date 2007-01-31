فیلم کوتاه "بیست و سوم" آماده نمایش شد

پوپک مظفری کارگردان فیلم "بیست و سوم" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی فیلم گفت: "تصویربرداری فیلم اوایل آبان امسال در تهران و منطقه لواسانات به پایان رسید. مهرداد خوشبخت تدوین فیلم را انجام داده و آرش سعیدی ساخت موسیقی را برعهده داشته است. مرحله نهایی صداگذاری زیر نظر معصومه شهبازی انجام شد."



وی تاکید کرد: "طرح اولیه فیلمنامه از چند سال قبل در ذهنم بود تا شرایط تولید فیلم مهیا شد. مضمون فیلم درباره مرد میانسالی است که قصد خودکشی دارد. در این میان با زنی برخورد می کند و شرایطی به وجود می آید که از تصمیم خود منصرف می شود."



هنگامه قاضیانی و سیامک احصایی بازیگران فیلم را تشکیل می دهند و پوپک مظفری فیلمنامه نویس، تورج اصلانی مدیر تصویربرداری، امین میر شکاری صدابردار، علی عابدینی طراح صحنه، مهرزاد شکر آبی طراح چهره پردازی، آوا سلطانی عرب شاهی طراح لباس و سید میلاد نعیمی دستیار کارگردان این فیلم هستند. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مجید اوجی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارند.