به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان در ششمین دوره رقابت‌های AVC CUP نسبت به دوره گذشته دو پله سقوط داشت و در جایگاه هشتم قرار گرفت اما برای نخستین بار موفق شد در مرحله گروهی رقابت‌ها ۳ پیروزی کسب کند.

صدیقه کعبی زاده نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج تیم ملی والیبال بانوان در رقابت‌های AVC CUP گفت: به عملکرد بانوان نمره خوبی در مسابقات می‌دهم. از مرحله مقدماتی رقابت‌ها با قدرت صعود کردیم و اگر برنامه ریزی بهتری برای اجرا مسابقات طراحی شده بود نتیجه ای بهتر کسب می‌شد. تا به حال سابقه نداشته که دو تیم ۳ بار مقابل هم قرار گیرند در حالی برای دو تیم استرالیا و ایران این اتفاق افتاد.

نایب رئیس والیبال بانوان به پیشرفت ملی پوشان اشاره و خاطر نشان کرد: بازیکنان بسیار رشد کرده‌اند و این پیشرفت در بازی‌های مرحله گروهی آنها مشهود بود. در بازی مقابل کره جنوبی نیز ملی پوشان موفق شدند یک ست را بگیرند. کره از تیم‌های با سابقه در آسیا است و اگر در ست دوم نیز پیروز می‌شدند شانس پیروزی در بازی بیش‌تر می‌شد.

وی افزود: چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و چین تایپه از تیم‌های سطح اول آسیا هستند. برنامه ریزی ما باید به گونه‌ای باشد که گام به گام به این تیم‌ها برسیم. تیم چین خود را برای المپیک آماده می‌کند. والیبال زنان چین بسیار خوب است و در رقابت‌های AVC CUP تیم دوم چین موفق شد تایلند را در خانه و در مقابل فشار میزبانی شکست دهد و قهرمان شود.

کعبی زاده به برنامه های بانوان اشاره و گفت: از سال گذشته برنامه خود را آغاز کرده‌ایم. با توجه به منابع محدود که وجود دارد تلاش کردیم تا تیم در تورنمنت اروپایی حضور داشته باشد. در ادامه برنامه داریم تا تیم ملی در تورنمنت های شرق آسیا حضور داشته باشد چرا که حریفان اصلی ما از این منطقه هستند. برنامه چهار ساله را در دستور کار داریم. مهرگان تا چهار سال به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی است و در صورت نیاز کادرفنی را تقویت خواهیم کرد.

نایب رئیس والیبال بانوان ادامه داد: کادر فنی نشان داد که توان ادامه راه را دارد. بازیکنان نیز کادر فنی را قبول داشتند و با تمام وجود در رقابت‌ها جنگیدند. ما به دنبال افتخار آفرینی هستیم. گام به گام پیش خواهیم رفت، ابتدا باید تیم‌هایی مانند ویتنام و چین تایپه را بگیریم. در حال رصد تورنمنت های شرق آسیا هستیم. حضور در اردوی تدارکاتی نیاز ما نیست چرا که تیم ملی باید در تورنمنت های چند جانبه شرکت و چند دیدار خوب با رقبای شرق آسیا برگزار کند تا در کوران مسابقات باشد و با تکنیک حریفان آشنا شود.

کعبی زاده درباره اینکه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند سقف والیبال زنان همین است، گفت: باید تمام ابعاد را بررسی کنیم. تیم ملی دو سال پیش در رقابت‌های AVC CUP با کسب یک برد در رتبه ششم قرار گرفت اما در این دوره سه پیروزی در مرحله گروهی داشتیم و هشتم شدیم. شاید اگر شیوه برگزاری رقابت‌ها اینگونه نبود ممکن بود جزو تیم های برتر قرار بگیریم. با تمام احترامی که برای منتقدان قائل هستم اما به اینگونه نظرات غیر کارشناسی و مغرضانه گوش نمی‌دهم و نمی‌پذیرم. باید نقاط ضعف آسیب شناسی شود.

صدیقه کعبی زاده در پایان گفت: امیدوارم شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم برنامه های خود را اجرایی کنیم. همه چیز دست ما نیست. بازیکنان پیشرفت محسوسی داشته اند.