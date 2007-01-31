با اعلام آمادگی چین جمع تیمهای خارجی به 15 تیم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نماینده تکواندو چین با ارسال نمابری به تهران رسما" حضور خود در این رقابتها را اعلام کرد. چینی ها که با ترکیبی کامل به تهران سفر خواهند کرد در نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر نیز به میدان خواهند رفت.

درمورد تیم چین توضیح دیگراینکه فدراسیون تکواندو چین درخواست برپایی یک اردوی 15 روزه را قبل از المپیک پکن به فدراسیون تکواندو کشورمان ارائه نموده است.

اما با احتساب چین جمع تیم های خارجی حاضر درمسابقات تکواندو جام فجر به 15 تیم رسید. پیش از این تیم هایی ازکره جنوبی ( 2 تیم) قزاقستان، ژاپن، کویت، عمان، افغانستان، پاکستان، فلسطین، عراق، اردن، فیلیپین ، امارات و ارمنستان برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده بودند.

رقابت های تکواندوجام باشگاه های آسیا طی روزهای 23 و24 بهمن و جام فجر 25 و 26 بهمن ماه درسالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.