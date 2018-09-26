دلیل بقای داعش حمایت برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست خبری که عصر امروز و در حاشیه نخستین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه با عنوان «گفتگوی امنیتی منطقه‌ای» در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد، گفت: ما در هفته دفاع مقدس قرار داریم؛ چند روز پس از آغاز جنگ در مهر ماه سال ۵۹ وقتی که صدام به اطراف دبّ حردان و نزدیکی‌های اهواز رسیده بود صدام گفت ما آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هستیم ولی نه می‌پذیرفت عقب‌نشینی کند و نه می‌پذیرفت تجاوز را ادامه ندهد و این دقیقا عین خواسته امروز ترامپ برای مذاکره با ایران است.

وی افزود: ایران در هیچ‌ سطحی در جلسه امروز شورای عالی امنیت ملی که با موضوع ایران قرار است برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره روابط ایران و پاکستان گفت: چشم‌انداز روشنی را در توسعه روابط با پاکستان می‌بینیم. ما از هیئت پاکستان برای اجلاس امروز دعوت کرده بودیم. اما تغییر دولت پاکستان و تغییر مناسبات ساختاری پاکستان، علت غیبت هیئت پاکستانی بود که البته واقعا جای آنها خالی بود و امیدواریم در اجلاس‌های بعدی، پاکستانی‌ها حضور داشته باشند

شمخانی با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و خنده حضار به سخنان او، اظهار داشت: خنده هایی که دیروز به سخنان رئیس جمهور آمریکا شد معنای بسیاری داشت.

وی افزود: اظهارات روز گذشته ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، زاویه‌های عمیقی میان آمریکا و غرب ترسیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به عهد شکنی آمریکا در برجام اظهار داشت: آمریکایی ها به ما می‌گفتند اگر شما مذاکره را آغاز کنید ما متعهد به پذیرش قدرت غنی‌سازی هسته ای شما هستیم و بعد از این تعهد مذاکرات شروع شد.

وی ادامه داد: برجام که یک معاهده بین المللی است به تعهدات آمریکا در به رسمیت شناختن حق توان هسته‌ای ایران افزوده شد که مصوبه شورای عالی امنیت سازمان ملل را به همراه دارد اما این معاهده بین المللی با بدعهدی آمریکایی ها رو به رشد.

شمخانی با بیان اینکه ما بر این باوریم که آمریکا از برجام خارج شده و باید هزینه خروج را پرداخت کند، گفت: این اقدام باید توسط مجامع بین المللی محکوم شود. البته امیدواریم آنچه تاکنون اروپایی ها متعهد شده اند را انجام بدهند و بروز و ظهور آن را در مسئله انرژی و مسائل بانکی مشاهده کنیم؛ اگر اروپایی ها به تعهدات خود پایبند باشند برجام سیر طبیعی خود را طی می‌کند و در صورت عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات، جمهوری اسلامی ایران روش متناسب با میزان همکاری طرف مقابل را پیش بینی کرده و در فعالیت هسته ای صلح آمیز خود تجدید نظر خواهد کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه شرکت کنندگان در این اجلاس بر این باورند که دلیل بقای داعش قدرت آن نیست، بلکه حمایتی است که از سوی برخی کشورهای منطقه ای به صورت مالی از آنها می شود، البته حمایت‌های کشورهای فرامنطقه ای مانند آمریکا که در مواقع مشخص مانند اتفاقاتی که در عراق، سوریه و اخیراً در افغانستان رخ داد راهبرد موازنه ناامنی توسط گروه‌های تروریستی برای بقا و استمرار سیاست دفاعی آمریکا در منطقه دنبال می شود؛ همه حاضرین در این اجلاس بر این مسئله تاکید داشتند.

امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رشد قارچ گونه نهادها و الگوهای مختلف در کشورهای منطقه گفت: این NGO های اجتماعی بهداشتی و حتی حیوانی با مسائل سیاسی مرتبط شده اند و توسط عناصر خاص غربی به عنوان قدرت نرم برای عقب راندن حاکمیت های مستقل استفاده می شود. در کنار این از مسائل اجتماعی برای رودررو قرار دادن مردم با حاکمیت ها استفاده می شود که در کشور ما شاهد برخی از این اقدامات بوده ایم و با برخی مقابله شده است.

وی در خصوص صحبت های رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و اینکه از کشورها خواسته بود ایران را منزوی کنند و ارتباط این خواسته با عدم حضور برخی از کشورها در اجلاس امنیتی تهران، گفت: سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان است، امریکا به دنبال محدود سازی و جلوگیری از توسعه این روابط است؛ همچنین توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه به معنای آن است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و این خواست علت حضور آمریکا در منطقه را به صورت جدی زیر سوال می برد.



شمخانی ادامه داد: علت اینکه برخی از کشورها در اجلاس امنیتی تهران حضور داشتند به این دلیل است که این کشورها مورد تهدید تروریسم هستند اما برخی از کشورهای منطقه ما خود کارخانه تولید تروریست هستند پس معنایی ندارد جبهه مقابل و مبارزه با تروریسم در کنار جبهه ای قرار بگیرد که خود کارخانه تولید تروریست را در منطقه برعهده دارد. اما اینکه آیا این جلسه محدود به این ترتیب خواهد بود باید بگوییم که این چنین نیست اصولاً نگرانی از حضور داعش در آسیای مرکزی و افغانستان بود که کم کم وسعت این اجلاس گسترده خواهد شد و در جلسه امروز قرار شد این اجلاس تداوم سالیانه داشته باشد.

وی در خصوص تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران اظهارداشت: تحریم سلاح تکراری آمریکا علیه ایران است. مدتهاست یک جنگ روانی در کنار یک جنگ واقعی علیه ایران ساماندهی شده و افراد مختلف با گویش و بیان متفاوت مسئله تحریم را مطرح می کنند.