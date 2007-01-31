عنوان قهرمانی را از ژاپن پس می گیریم/ آقای گلی من در جهان برای کشور افتخار به همراه دارد

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: هیچ تیمی در آسیا حریف ایران نمی شود و مطمئن باشید در مسابقات قهرمانی آسیا سال آینده که در ژاپن برگزار می شود عنوان قهرمانی خود در رقابت های فوتسال قاره کهن را پس می گیریم.

وی ادامه داد: دربازی با ازبکستان نشان دادیم شاید آنها در مسابقات آسیایی دوره گذشته روی کاغذ بالاتر از ما قرار گرفتند اما در این دیدار نتوانستند مقابل قدرت تیم ملی فوتسال ایران مقاومت کنند و در نهایت با شکستی تلخ زمین مسابقه را ترک کردند.

شمسایی همچنین تاکید کرد: این بازی های تدارکاتی می تواند ما را برای حضور در مسابقات آسیایی به آمادگی مطلوب برساند تا با حضور پرقدرت در آن رقابت ها بتوانیم بار دیگر مقام قهرمانی خود در آسیا را تکرار کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به این مساله که تنها به 3 گل برای کسب عنوان آقای گلی فوتسال دنیا احتیاج دارد، گفت: نمی دانم چرا این روزها که به این عنوان نزدیک می شوم کمتر موفق به گلزنی می شوم ولی مهم این است که این افتخار نصیب ایران شود و نام کشورمان را در جهان بلند آوازه کند.