پدیده لیگ برتر کاراته باشگاه های ایران بدنبال روزهای طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، مقاومت بسیج یا همان فجرسپاه از باسابقه ترین تیم های حاضر در لیگ کاراته است که زمانی به عنوان مدعی شماره یک قهرمانی مطرح بوده و قبل از حضور تیم های متمول به این مهم نیز دست پیدا کرده است.

حضورتیم های متمول هرچند مقاومت را از سکوی قهرمانی پله به پله دور کرد ولی باعث نشد تا این تیم دست از سازندگی بر دارد. همین عامل دلیلی شد تا قدرتهای لیگ مقاومت را همیشه به چشم یک حریف قدرتمند ببینند.

شکست دانشگاه آزاد نایب قهرمان اوج کارآنها درلیگ 85 بود. این تیم هرچند با بضاعت اندک وارد لیگ 85 شد ولی با جوانان با آتیه خود نمایش خوبی از کاراته ارائه داد. وجود یک کادر فنی قوی که از سوی غلامرضا دباغیان سرمربی سابق تیم ملی به خوبی هدایت می شد عنوان چهارمی را برای آنها در پی داشت.

این عنوان زمانی ارزشمند است که بدانیم مقاومت بعد از صنعت نفت اهواز تیمی که نیم بیشتر اعضای تیم ملی را با پرداختهای بالا در اختیار دار در مکان چهارم با اختلاف امتیاز اندک ایستاد. قطعا" حضور چنین تیم هایی که با پشتوانه مدیریت صحیح و برای کمک به رشد و ارتقاء ورزش به خصوص کاراته وارد لیگ می شوند ارزشمند است به شراط آنکه هم تداوم داشته باشند و هم از سوی فدراسیونها حمایت شوند.

دراین بین باید از نفراتی چون ابوالحسنی ، رفاهیت و صفارزاده نام برده شود که در کنار حمایت های خود مشوق اصلی بازیکنان و کادر فنی بوده اند. امیداوریم سال آینده هم شاهد حضور این تیم خوب و با ریشه در لیگ کاراته باشیم.