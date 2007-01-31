آموزش کارگران فصلی نیازمند درخواست شهرداری تهران است

رحمت الله رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آموزش کارگران فصلی نیازمند سیاست های انگیزشی و ایجاد محجدودیت برای کارگران آموزش ندیده است گفت : کارگرانی که سر چهارراه می ایستند برای مدتی که آموزش می بینند باید امید دریافت حداقل پولی برای گذران زندگی باشند که این کار نیازمند تخصیص اعتبار از طرف شهرداری است.

قائم مقام رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه شهرداری باید از کارگران فصلی ساختمان کارت مهارت بخواهد افزود: کارگران در صورتی در کلاس های آموزشی شرکت می کنند که نداشتن آموزش برای آنها محدودیت ایجاد کند در صورتیکه امروز این محدودیت وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ درخواستی از جانب شهرداری برای آموزش کارگران فصلی در این سازمان دریافت نشده است تاکید کرد: سال 81 یادداشت تفاهمی بین شهرداری و سازمان فنی و حرفه ای منعقد شده است که شهرداری می بایست فهرست کارگران و مهارت های مورد نیاز خود را به سازمان اعلام می کرده است که تا کنون این کار را انجام نداده است.

رحمتی شروع این کار را نیازمند اعلام فهرست مهارت های مورد نیاز شهرداری دانست و گفت: شهرداری باید مکانیزم اجرایی این موضوع را روشن کند و شرایط مورد نیاز را به وجود آورد.