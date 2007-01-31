رقابتهای بین المللی جودو گرجستان ؛ دست جودو کاران ایرانی از مدال کوتاه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در روز دوم مسابقات تنها به یک عنوان هفتمی دست یافت. سعید خسروی نژاد جودوکار فوق سنگین تیم ایران ابتدا نماینده اوکراین را با ضربه فنی شکست داد، سپس با یک اخطار به جودوکاری از گرجستان باخت. وی در جدول بازنده ها نماینده آذربایجان را ضربه فنی کرد ولی به حریف ژاپنی باخت و هفتم شد.

حمیدقاسمی نژاد دیگر جودوکار کشورمان در وزن 81- کیلو گرم دور اول به حریف گرجستانی باخت و حذف شد.



در وزن 90- کیلو گرم مجتبی اکبری در دیداراول برابر نماینده کشور میزبان آسیب دید و کار را ادامه نداد.



احسان رجبی هم در وزن 100- کیلوگرم پس از برتری مقابل نماینده اوکراین به حریف ژاپنی باخت ودر جدول بازنده ها هم با قبول شکست برابر حریف گرجستانی از دور مسابقات کنار رفت.

در اولین روز مسابقات نیز وحید سرلک علی رغم مبارزات درخورتوجه به دلیل آسیب دیدگی نتوانست کار را ادمه دهد و پنجم شد.



این رقابتها که از سری مسابقات کسب امتیاز ورودی المپیک 2008 پکن محسوب می شد، از روز شنبه هفته جاری با حضور 19 تیم از 13 کشور در تفلیس گرجستان آغاز شده بود و یکشنبه شب با قهرمانی ژاپن خاتمه یافت. تیمهای میزبان و آذربایجان نیزعناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.



انگیزه کسب امتیاز ورودی به المپیک باعث شده بود تا تیم ها با نفرات زبده و با تجربه خود به این رقابتها وارد شوند و همین مسئله سطح کیفی مسابقات را ارتقاء بخشیده بود. حضور بیش از 10 هزار تماشاگر در سالن برگزاری مسابقات نیز حساسیت مبارزات را دو چندان می کرد.

شکست دو چهره نامدار تیم ملی جودوگرجستان بزرگترین حادثه این مسابقات بود که نارضایتی تماشاگران را به دنبال داشت. "زورا" دارنده مدال طلای المپیک مقابل یک ژاپنی حذف شد و "سرگیانی" دارنده مدال نقره آتن نیز با قبول شکست برابر وحید سرلک از دور رقابتها کنار رفت.



اعضای تیم ملی ایران پیش از بازگشت به کشورمان یکشنبه شب مصادف با شب تاسوعای حسینی مهمان سفارت ایران درگرجستان بودند و در مراسم سوگواری سالار شهیدان عالم امام حسین (ع) شرکت کردند.

