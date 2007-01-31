کاهش بودجه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز / کاهش کیفیت آموزش پزشکی در سال 86

دکتر محمدهادی ایمانیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه کل دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است که البته نحوه اختصاص بودجه در بخش های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

وی با اشاره به کسری بودجه سال جاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: کسری بودجه سال جاری دانشگاه ها نیز تا زمان تخصیص بودجه تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی، ادامه خواهد داشت.

ایمانیه خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودجه بخش آموزش با کاهش، بخش پژوهش با افزایش و بخش بهداشت و درمان بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته تعیین شده است.

وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که خواستار تقویت هر دو بخش آموزش و پژوهش بوده اند، دولت باید توجه بیشتری به دانشگاه ها در همه ابعاد داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: با کاهش بودجه بخش آموزش به طور حتم از کیفیت آموزش نیز کاسته می شود که این امر در یک دانشگاه علوم پزشکی در عرصه خدمات نظام سلامت و پژوهش نیز تأثیر می گذارد.