نمایندگان ارومیه مقابل سایپا و پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، از 6 بازی این هفته 2 بازی در سالن فدراسیون والیبال و 4 بازی در شهرستانها برگزارخواهد شد. در ارومیه پگاه برای خروج از بحران و فراموشی 2 شکست قبل خود از سایپا پذیرایی می کند. وطن پرست نیک می داند که سایپا برای عقب نماندن از کورس قهرمانی با تمام قدرت به میدان خواهد آمد و این کار میزبان را با مشکل مواجه خواهد. تداوم این باخت ها هم می تواند پگاه را رفته رفته به سوی انتهای جدول سوق دهد.

از سوی دیگر آذرپیام دیگر نماینده ارومیه در تهران با پیکان صدرنشین دیدار خواهد کرد. آذرپیام هم شرایطی مشابه با پگاه دارد. البته کاراین تیم سخت تراست چرا که کارخانه با جمعی از بهترینهای ایران در تهران بازنده نخواهد بود.

اما شاید زیباترین بازی هفته هشتم را در شرکت ثبت ماهشهر شاهد باشیم. جایی که پتروشیمی میزبان اتکا تهران خواهد بود . هر دو تیم بازیهای خوبی را طی هفته های گذشته به نمایش گذاشته اند. این دیدارنبرد جوانانی است که در قالب کار گروهی ، والیبال را خوب بازی می کنند. برنده این دیدار تیمی است که کمتر اشتباه کند.

در گنبد استقلال میزبان گل گهر سیرجان است. آزمون گل گهر را برابر تیمی ارنج می کند که خود سالها در آن عضویت داشته است . این شناخت می تواند به او کمک کند. ولی این استقلال تفاوت های فراوانی با آن تیم دارد. بازیسازی خوب معروف، دریافت های کم نقص جزیده و دفاع روی تورکاشف منصور اگر با هم هماهنگ با هم باشند می تواند برای تیم پرمهره گل گهر دردسرساز شود.

اما برقی ها پس از باخت به پیکان صدرنشین به اصفهان می روند تا با تربیت بدنی این شهر دیدار کنند. اکبرنائینی در این دیدار پیروزی را جستجو می کند. اما تیم اصفهانی با وجود جوانی ، والیبال را خوب بازی کرده و تیمی نیست که به این سادگی ها امتیاز دهد.

آخرین بازی هم در تهران انجام می شود. بانک کشاورزی و آیدانه چالدران که تاکنون هیچ پیروزی را در کارنامه خود نداشته اند در این بازی برابر هم صف آرایی می کنند. بازی تیم های انتهای جدول می تواند درنوع خود جالب و دیدنی باشد.

برنامه کل هفته هشتم: جمعه 13/11/85

* پگاه ارومیه - سایپا تهران - ساعت 19 - داوران : شاهمیری - ارجمندی

* تربیت بدنی اصفهان - برق تهران - ساعت 16 - داوران : حق بین - ابراهیم زاده

* استقلال گنبد - گل گهر سیرجان - ساعت 16 - داوران : راهجردیان - انصاری

* پتروشیمی ماهشهر - اتکا تهران - ساعت 16 - داوران : صدری - عابدزاده

* بانک کشاورزی - آیدانه چالدوران - ساعت 16 - داوران : کاری - عشقدوست

* پیکان - آذرپیام ارومیه - ساعت 18 - داوران : صباغ - آقایی