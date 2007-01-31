هجوم کاربران رایانه ای به فروشگاههای عرضه کننده ویستا

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته بسیاری از فروشندگان برنامه های نرم افزاری، هجوم خریداران در برخی فروشگاه ها تا به حدی بوده است که مسوولان آنها مجبور به استخدام نیروهای ویژه فروش ویستا شده اند.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، ویندوز ویستا در نخستین سال از عمر خود با سرمایه گذاری 6 میلیارد دلاری از جانب مایکروسافت، در بیش از 100 میلیون رایانه در سراسر جهان نصب خواهد شد.

با این حال در بررسی های انجام شده به این نکته اشاره شده است، به دلیل آنکه تنها 15 درصد از رایانه های موجود در جهان، دارای حافظه و کارت های گرافیکی قوی برای استفاده از نسخه های ویستا هستند، اکثر کاربران رایانه برای استفاده از ویستا مجبور به خرید رایانه ای جدید هستند.

به عقیده کارشناسان، وجود فضای سه بعدی در ویندوز ویستا عاملی در جهت جذب کاربران رایانه ای در سراسر جهان خواهد بود.