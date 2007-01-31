پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا نهایی شد

دبیر هیئت اجرایی بورس کالا درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به تصویب پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا، گفت: همچنین درصد موسسین بورس کالا تا پنجشنبه هفته جاری نهایی خواهد شد.

علی اکبرهاشمیان درخصوص انتخاب مکان مناسب برای انجام معلاملات در بورس کالا ، افزود: هم اکنون تصمیمی برای انتخاب مکان مناسب برای انجام معلاملات در بورس کالا گرفته نخواهد شد و این امر بر عهده شرکت جدید و مدیریت جدید بورس کالا خواهد بود.

وی با بیان این که هفته آینده درخصوص پذیره نویسی عمومی ( سهام غیر از موسسین بورس کالا) تصمیم گیری نهایی خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا پایان امسال پذیره نویسی عمومی در بورس کالا نیزصورت خواهد گرفت.