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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

دبیر هیئت اجرایی بورس کالا در گفتگو با مهر :

پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا نهایی شد

پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا نهایی شد

علی اکبر هاشمیان از تصویب پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا توسط کمیته اجرایی این بورس خبر داد.

دبیر هیئت اجرایی بورس کالا درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به تصویب پیش نویس اساسنامه شرکت بورس کالا، گفت: همچنین درصد موسسین بورس کالا تا پنجشنبه هفته جاری نهایی خواهد شد.

علی اکبرهاشمیان درخصوص انتخاب مکان مناسب برای انجام معلاملات در بورس کالا ، افزود: هم اکنون تصمیمی برای انتخاب مکان مناسب برای انجام معلاملات در بورس کالا گرفته نخواهد شد و این امر بر عهده شرکت جدید و مدیریت جدید بورس کالا خواهد بود.

وی با بیان این که هفته آینده درخصوص پذیره نویسی عمومی ( سهام غیر از موسسین بورس کالا) تصمیم گیری نهایی خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا پایان امسال پذیره نویسی عمومی در بورس کالا نیزصورت خواهد گرفت.

طرح اساسنامه شرکت بورس کالای ایران در 71 ماده و 28 تبصره و یازده فصل تنظیم شده است که درکمیته اجرایی بورس کالا به تصویب نهایی رسید.

کد مطلب 441381

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