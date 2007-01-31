مشکلات تیم والیبال را می دانیم/ در رشته های دیگر هم فعالیت می کنیم

امیر دیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: نسبت به مشکلات تیم والیبال آگاه هستیم ومسائل را درک می کنیم . تیم والیبال کار خود را دیر شروع کرد که این موضوع در ضعیف نتیجه گرفتن تیم ما بی تاثیر نیست. ما نسبت به سایرین، دیرتر تیم خود را بستیم و درنتیجه با تاخیرتمرینات را آغاز کردیم .

مدیر عامل آذرپیام در مورد توسعه رشته های ورزشی این باشگاه گفت: چون ارومیه والیبال خیز است تصمیم گرفتیم در این رشته فعالیت کنیم. افزایش رشته های ورزشی نیز متناسب با بافت ورزشی منطقه برای سال های آینده در دستور کار ما قرار دارد.در رشته های رزمی و شنا قصد داریم فعالیت کنیم منوط به اینکه اعتبارات لازم فراهم شود.

دیوانی در پایان گفت: تیم والیبال را بعد از پایان زمان نقل و انتقالات بستیم ولی با همین نفرات هم می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.