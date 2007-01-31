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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

دور برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو - جام پیامبر اعظم (ص)

رقابت دانشگاه آزاد، اصفهان، امیدیه و گیلان برای صعود به دور پایانی

تیم های دانشگاه آزاد تهران، هیات شنای اصفهان، نفت امیدیه و هیات شنای گیلان جمعه در رقابتهای دور برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو - جام پیامبر اعظم (ص) به مصاف هم می روند تا تکلیف دو تیم صعود کننده به دور پایانی لیگ برتر مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برهمین اساس بعدازظهر جمعه هفته جاری دو مسابقه درشهرهای تهران وامیدیه برگزار می شود و طبق برنامه از ساعت 15 در استخر آزادی تهران هیات شنای اصفهان به مصاف دانشگاه آزاد تهران می رود. درمسابقه رفت دو تیم که جمعه گذشته در اصفهان انجام شد دانشگاه آزاد موفق به شکست 14 بر 6 میزبان شد.

مسابقه مهم تیم های نفت امیدیه و هیات شنای گیلان بعدازظهر جمعه از ساعت 15 در استخر شرکت نفت امیدیه برگزار می شود. تیم امیدیه درمسابقه رفت که جمعه در بندر انزلی برگزار شد نتیجه را 4 بر5 به حریف واگذارکرد.

پیش از این تیم های راه و ترابری و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان صدرنشینان گروه های A , B مقدماتی به مرحله پایانی صعود کرده اند. لیگ برتر چهارم اسفند ماه به پایان می رسد.

کد مطلب 441385

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