رقابت دانشگاه آزاد، اصفهان، امیدیه و گیلان برای صعود به دور پایانی

به گزارش خبرگزاری مهر، برهمین اساس بعدازظهر جمعه هفته جاری دو مسابقه درشهرهای تهران وامیدیه برگزار می شود و طبق برنامه از ساعت 15 در استخر آزادی تهران هیات شنای اصفهان به مصاف دانشگاه آزاد تهران می رود. درمسابقه رفت دو تیم که جمعه گذشته در اصفهان انجام شد دانشگاه آزاد موفق به شکست 14 بر 6 میزبان شد.

مسابقه مهم تیم های نفت امیدیه و هیات شنای گیلان بعدازظهر جمعه از ساعت 15 در استخر شرکت نفت امیدیه برگزار می شود. تیم امیدیه درمسابقه رفت که جمعه در بندر انزلی برگزار شد نتیجه را 4 بر5 به حریف واگذارکرد.

پیش از این تیم های راه و ترابری و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان صدرنشینان گروه های A , B مقدماتی به مرحله پایانی صعود کرده اند. لیگ برتر چهارم اسفند ماه به پایان می رسد.