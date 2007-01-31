طرح ساماندهی درختان خیابان ولیعصر (عج) مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا پزشکی راد دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مشاور شهردار تهران درامور فضای سبز ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: شرایط محیطی درختان خیابان ولیعصر(عج) از زمان کاشت تاکنون نامساعد بوده و به همین دلیل پیش بینی می شود عمر مفید درختان این خیابان بسیار کمتر از حد معمول باشد.

وی تصریح کرد: درختان خیابان ولیعصرجز گنجینه های زیست محیطی شهر تهران محسوب می شود اما کاشت و نحوه نگهداری آنها علمی نبوده و آبیاری نامناسب، سوء تغذیه، آلودگی هوا، نامناسب بودن خاک و اجرای عملیات عمرانی متعدد در طول زمان باعث شده این درختان از سلامتی مناسب برخوردار نباشند.

وی افزود: درختان خیابان ولیعصر(عج) درآستانه دوره انحطاط و مرگ قرار گرفته اند و در صورتیکه در نحوه نگهداری و حفاظت آنها تغیراتی اساسی صورت نگیرد عمرشان بسیار کوتاه تر از حداکثر عمر مفید درختان چنار خواهد بود.

دکتر پزشکی راد ضمن بیان آنکه اتاق فکرسبز راهکارهای موجود جهت حفظ درختان خیابان ولیعصر (عج) را بررسی می کند ، گفت: در اتاق فکر سبز به هیچ وجه کار اجرایی انجام نمی شود و تنها نظرات کارشناسی به مسئولان ارائه می شود.

وی تاکید کرد: شهرداری ها براساس قانون حفظ فضاهای سبز شهری مصوبه 1352 موظف اند در خصوص تعداد درختان هر منطقه اطلاعات کافی داشته باشند و با توجه به این موضوع آمار برداری و نصب اتیکت الکترونیک برروی درختان از جمله اقداماتی است که در راستای حفظ درختان قدیمی خیابان ولیعصر(عج) مفید واقع خواهد شد.



