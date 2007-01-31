مقامهای عربستان و روسیه درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایگور ایوانف و بندربن سلطان شب گذشته در مسکو با هم دیدار کردند .

این دیدار پیش از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان انجام شد؛ پوتین قرار است از 11تا 12 فوریه(22 و 23 بهمن) به ریاض سفر کند.



شورای امنیت روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دراین نشست توجه خاص به همکاری مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم معطوف شد .



در این بیانیه آمده است که این دو مقام روسی و عربستانی هعمچنین درباره تلاشها برای برقراری صلح درخاورمیانه ، موضوع هسته ای ایران و جنگ در عراق گفتگو کردند .



پوتین قرار است پس از دیدار از عربستان، به قطر و اردن نیز سفر کند.