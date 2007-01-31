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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

مقامهای عربستان و روسیه درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کردند

دبیرکل شورای امنیت عربستان در دیدار با دبیر شورای امنیت روسیه، درباره خاورمیانه، تقویت همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و موضوع هسته ای ایران بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایگور ایوانف و بندربن سلطان شب گذشته در مسکو با هم دیدار کردند .

این دیدار پیش از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان انجام شد؛ پوتین قرار است از 11تا 12 فوریه(22 و 23 بهمن) به ریاض سفر کند.

شورای امنیت روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دراین نشست توجه خاص به همکاری مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم معطوف شد .

در این بیانیه آمده است که این دو مقام روسی و عربستانی هعمچنین درباره تلاشها برای برقراری صلح درخاورمیانه ، موضوع هسته ای ایران و جنگ در عراق گفتگو کردند .

پوتین قرار است پس از دیدار از عربستان، به قطر و اردن نیز سفر کند.

کد مطلب 441389

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