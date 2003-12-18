حضور مردم در صحنه انتخابات علاقمندي آنان به نظام را نشان مي دهد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: به دليل حساسيت هاي موجود در عرصه بين المللي حضور مردم در اين دوره از انتخابات امنيت ملي ما را تضمين مي كند.

قشقايي خاطرنشان كرد: به طور يقين مردم در قبال امر مهمي مانند انتخابات و تشكيل مجلس شوراي اسلامي بي تفاوت نخواهند بود.

به گفته وي، مردم گاهي از مجريان و ناظران برگزاري انتخابات رفتارهايي مي بينند كه در صيانت از آراي خود ترديد مي كنند كه اگر اين ترديدها برطرف شود حضور مردم گسترده تر خواهد شد.

نماينده مردم فيروزآباد فارس اضافه كرد: مجريان و ناظران انتخابات اگر به شكل قانوني عمل كنند مردم نيز اميدوار خواهند شد و شاهد استقبال چشمگير آنان خواهيم بود.

قشقايي افزود:مصوبات مجلس در زمينه مسايل سياسي كمتر از 17 درصد بود كه متاسفانه توسط مطبوعات و رسانه ها بيشتر انعكاس داده شده است.

وي خاطرنشان كرد: در نارسايي هاي موجود اقتصادي تنها مجلس مقصر نيست، بلكه مجموعه اي از سازمان ها و نهادها در اين امر دخيل بوده اند از سويي تاكنون بررسي سهم هر سازمان و يا نهاد در نارسايي هاي اقتصادي مشخص نشده است. قشقايي تصريح كرد: مردم در اين دوره از انتخابات به سراغ كساني خواهند رفت كه احساس كنند موفقيت آنان در امر خدمت رساني تضمين شده باشد.

ظفرزاده نماينده فعلي مشهد نيز هنگام ثبت نام به خبرنگارما گفت:اگر فضا آماده شود، مردم حضوري گسترده خواهند داشت زيرا مردم اين مساله را ثابت كرده اند كه نسبت به امور خود بي تفاوت نخواهند بود.







