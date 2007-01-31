مسئول گروه مهندسی نفت دانشگاه صنعت شریف که در زمینه گاز پژوهش های زیادی را انجام داده است درباره تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده گاز گفت : اولین اثر تشکیل این سازمان از بین رفتن رقابت های ناسالم میان صادر کنندگان بزرگ گاز است که در حال حاضر بسیار مشاهده می شود.

به گفته وی ، تشکیل سازمان گکشورهای صادرکننده گاز نقش بسیار مهمی را در تامین منافع عمومی خواهد داشت و از سویی دیگر موجب تقسیم بازار می شود .

گودرزنیا اضافه کرد: درحال حاضر گاز به مدل های مختلف همانند مایع یا جامد صادر می شود اما بازار آن به صورت سنتی تعیین می شود به این معنی که تولید کنندگان بدون سنجش وضعیت بازار و قیمت آن نسبت به صادرات اقدام می کنند در صورتی که انجام پژوهش های مختلف در زمینه گاز و بازار آن می تواند یکی از وظایف این سازمان باشد .

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی براین که آیا همه کشورهای صادر کننده که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند در تشکیل این سازمان با ایران همکاری می کنند، گفت : کشورهای صادر کننده گاز نیزهمانند نفت می دانند که تشکیل این بازار منافع آنها را تامین خواهد کرد درنتیجه مطمئنا مورد استقبال قرار می گیرد.