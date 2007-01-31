انتشارات رمز داوینچی کتاب بندیکت شانزدهم را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واتیکان رمان "رمز داوینچی" نوشته " دن براون" را که طی آن مسیح را پدر فرزندی دانسته و تأکید کرده که نسل وی تا امروز زنده است کفر آمیز و توهین به مقدسات توصیف کرده بود و به کرات تحریم کتاب و فیلمی که با اقتباس از آن ساخته را خواستار شد.

در چنین شرایطی بندیکت شانزدهم نیز تصمیم گرفته کتاب خود را از طریق همان انتشارات روانه بازار نشر ایالات متحده کند، اما در این میان ناشر واتیکان خود را طی بیانیه ای از فرآیند این تصمیم گیری جدا کرد. این در شرایطی است که رسانه های ایتالیایی انتخاب انتشارات "دابل دی" را به سخره گرفته اند.

سال گذشته کاردینال تارسسیو برتونه که اکنون به عنوان وزیر امور خارجه واتیکان منصوب شده تهدید کرد دادخواستی علیه این کتاب و فیلم پرفروش ارائه می دهد. وی همچنین این کتاب را کیسه ای پر از دروغ و کذب توصیف کرده بود.

روزنامه ایتالیایی" Il Giornale" به حالت طنز روی صفحه اول خود تیتر زده است که "پاپ، کاردینال یوزف راتزینگر سابق، قصد دارد رمز راتزینگر" را منتشر کند.

در این میان عده ای از کارشناسان حقیقت این امر را به فراست تجاری نسبت داده است.

واتیکان حق امتیاز توزیع بین المللی خود را به انتشارات ریزولی فروخته و این انتشارات نیز حق انتشار ایالات متحده را به " دابل دی" واگذار کرده است. این انتشارات پیشتر کتابهایی را از ژان پل دوم و سایر کاتولیکها منتشر کرده است.

بر اساس توصیف پاپ، کتاب "مسیح ناصره: از تعمید در اردن تا تجلی" تحلیلی الهیاتی تاریخی و شخصی از مسیح به عنوان شخصیت محوری مسیحی است.

نخستین فصل این کتاب زندگی مسیح را از تعمید در رود اردن روایت کرده است، در حالی که کتاب دن براون درباره معمای قتلی نوشته شده که یافتن قاتل آن به کشف رازی درباره زندگی مسیح منتهی می شود و محور این کتاب پرفروش ازدواج مسیح با مریم مجدلیه و تولد فرزند آنها است.