مذاکرات سوریه و آمریکا سبب کاهش تنشها در خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص،"جیمز بیکر"، پیش از حضور در کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت :ما

می توانیم سوریه را قانع کنیم تا مقدمات به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از جانب حماس را فراهم کند.

بیکر ادعا کرد: مذاکرات سوریه و آمریکا حتی می تواند نتایج دیگری نیز به همراه داشته باشد که از مهتمرین این نتایج می توان به قطع حمایت ایران از حزب الله اشاره کرد.

جیمز بیکر که به همراه لی همیلتون مسئول گروه تحقیق عراق بود در گزارش خود به بوش توصیه کرده بودند تا بوش برای حل بحران عراق با ایران و سوریه وارد مذاکره شود؛ افزود: در زمان آماده کردن گزارش گروه تحقیق، به سوریه سفر کردم و در این کشور از تمایل مقامهای سوری برای مذاکره با آمریکا مطلع شدم.

یادآور می شود مذاکره آمریکا با ایران و سوریه برای حل و فصل مشکلات عراق ، یکی از مهم ترین پیشنهادها از 76 پیشنهادی بود که "گروه تحقیق عراق" 10 نفره (5 دموکرات و 5 جمهوریخواه) به سرپرستی جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق و "لی همیلتون" عضو اسبق مجلس نمایندگان آمریکا به کاخ سفید داده بودند، اما بوش همچنان به این توصیه ها توجهی نمی کند.