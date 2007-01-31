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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

نمایش 15 فیلم بلند ایرانی در اولین روز جشنواره فیلم فجر

در نخستین روز بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر، 15 فیلم بلند سینمایی ایرانی به روی پرده می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد روز جمعه 13 بهمن این آثار به نمایش در می آیند:

"سینه سرخ" ساخته پرویز شیخ طادی، "خون بازی" رخشان بنی اعتماد ، "تک درخت ها" سعید ابراهیمی فر، "مصائب دوشیزه" مسعود اطیابی ، "اتوبوس شب" کیومرث پور احمد، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی ، "مینای شهر خاموش" امیر شهاب رضویان، "آدم" عبدالرضا کاهانی، "آفتاب بر همه یکسان می تابد" عباس رافعی، "مثل یک قصه" خسرو سینایی، " قفل ساز" غلامرضا رمضانی، "باز هم سیب داری" بایرام فضلی، "سبیل مردونه" جواد اردکانی، "گوشواره" وحید موسائیان  و "پارک وی" فریدون جیرانی.

جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 441396

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