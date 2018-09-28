به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکتهای تولیدکننده نانومواد به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند تا در نهایت حاشیه سود خود را به بیشترین مقدار خود برسانند.
اخیراً مقالهای توسط محقان مؤسسه ملی فناوری و استاندارد (NIST) در نشریهی ACS Applied Nano Materials به چاپ رسیدهاست که در آن راهکارهایی برای تولیدکنندگان نانوذرات ارائه شده تا بتوانند محصولاتی با ابعاد یکنواخت تولید کنند. این مقاله توضیحاتی درباره چگونگی کاهش تنوع ابعاد و شکل ذرات ارائه میدهد.
این مقاله تلاش دارد به تولیدکنندگان نانوذرات کمک کند تا مسیر بهتری را برای تولید ارزان و بهینهی محصولات پیش بگیرند.
نویسندگان این مقاله معتقداند که در حال حاضر نانوذرات مهندسی شده در بسیاری از محصولات نظیر نمایشگرها و نانوکامپوزیتها استفاده میشوند؛ بنابراین هر کمکی که موجب شود تا مانعی از سر راه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برداشته شود، به توسعه بهتر این فناوری کمک میکند.
محققان NIST و مرکز جهانی غیرانتفاعی ارزیابی فناوری (WTEC) از ایده مشارکت و به اشتراکگذاری چالشها در حوزه نانوذرات حمایت میکند و معتقد است که باید به جای کار انفرادی، دستاوردها و چالشها بهصورت جمعی مطرح شود. با این کار میتوان جریان دانش را میان رشتههای مختلف و یافتن راهکارها را با سرعت بیشتری پیش برد.
در این مقاله که محققان NIST به چاپ رساندند، تصویر بزرگی از تولید نانوذرات در جهان ترسیم شده و مشکلات این حوزه شناسایی و کاربردها و فرآیندهای مختلف تولید و استفاده از نانوذرات بررسی شدهاست.
در این مقاله آمده است که بیشتر نوآوریهای مفید در حوزه تولید نانوذرات با کاهش غیریکنواختی ذرات در مراحل اولیه کار صورت میگیرد که این کار موجب میشود تا نیاز برای فرآیندهای بعدی به حداقل برسد.
در واقع فرآیند تولید نانوذرات کوتاهتر شده، در وقت و انرژی صرفهجویی شده، مشخصهیابی سادهتر شده و بهتر میتوان نانوذرات را به محصولات اضافه کرد. این کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
محققان در این مقاله نانوذرات طلا را با نانولولهکربنی مقایسه کردند. نانوذرات طلا با هزینه بالای تولید اولیه، به محصولی تبدیل میشوند که نیاز کمی به خالصسازی و مشخصهیابی دارند؛ بنابراین در محصولات مختلف قابل استفاده هستند. از سوی دیگر نانولولههای کربنی با هزینه کم تولید شده و تنوع ابعاد در آنها بالاست و نیاز به خالصسازی و فرآیندهای پرهزینهی بعدی دارد. بنابراین استفاده از نانولولهها در محصولات گرانتر است.
این مقاله تلاش دارد تا با مطرح کردن مفاهیمی این چنینی، تصویر روشنتری از مشکلات موجود در مسیر تولید نانومواد ترسیم کند.
نظر شما