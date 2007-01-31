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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۲

همزمان با دهه فجر همایش نقالی برگزار می شود

به مناسبت فرا رسیدن بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، اجرای نقالی هایی مرتبط با این موضوع در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عطایی فر، دبیر اجرایی همایش نقالی انقلاب تا فجر با اعلام این خبر در حاشیه برگزاری همایش نقالی گفت: "با فرا رسیدن ایام دهه فجر به همت معاونت فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با هنرنمایی بیش از 10 نقال و دانش آموختگان مکتب نقالی، همایش سنتی آئینی، نقالی، به مدت 10 روز در برخی از میدان های اصلی شهر تهران از جمله میادین تجریش، ولی عصر (عج)، پانزده خرداد، امام حسین (ع)، شهدا و انقلاب برگزار می شود."

او هدف از برگزاری همایش سنتی آئینی نقالی را بازخوانی وقایع انقلاب برای نسل جوان و نوجوان وهمچنین عموم مردم دانست و افزود : "انقلاب جمهوری اسلامی ایران بزرگ ترین رویداد تاریخی کشور ما است. به همین دلیل هنر نقالی را که متکی بر بیان است انتخاب کرده ایم تا بتوانیم مهم ترین وقایع انقلاب را با این شیوه در میان مردم اجرا کنیم."

گفتنی است همایش نقالی انقلاب تا فجر به همت سازمان میراث فرهنگی از 12 بهمن آغاز شده و تا 22 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 441403

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