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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۷

ایران و تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری آموزشی امضا کردند

یادداشت تفاهم نوزده ماده ای همکاری های آموزشی ایران و تاجیکستان به امضای وزرای آموزش و پرورش دو کشور رسید .

به گزارش خبرگزاری مهر این یادداشت تفاهم در سفر سه روزه محمود فرشیدی وزیر آموزش وپرورش ایران به تاجیکستان امضاء شد.

بنابر این گزارش ، همکاری های دو کشور در برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی استادان زبان فارسی تاجیکستان در ایران ، چاپ چهارصد هزار نسخه کتاب درسی مدارس این دو کشور ، بر پایی نمایشگاه و فروشگاه وسایل محصولات و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تاسیس و راه اندازی مدرسه بین المللی در تاجیکستان با تلاش ایران ، تبادل کارشناس بین دو کشور و برپایی جشنواره های آموزشی از دستاوردهای مهم این تفاهم نامه  است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون مشارکت های آموزش و پرورش ، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی  کشورمان ، وزیرآموزش و پرورش  را در این  سفرهمراهی کردند . 

کد مطلب 441405

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