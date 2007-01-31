ایران و تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری آموزشی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر این یادداشت تفاهم در سفر سه روزه محمود فرشیدی وزیر آموزش وپرورش ایران به تاجیکستان امضاء شد.

بنابر این گزارش ، همکاری های دو کشور در برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی استادان زبان فارسی تاجیکستان در ایران ، چاپ چهارصد هزار نسخه کتاب درسی مدارس این دو کشور ، بر پایی نمایشگاه و فروشگاه وسایل محصولات و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تاسیس و راه اندازی مدرسه بین المللی در تاجیکستان با تلاش ایران ، تبادل کارشناس بین دو کشور و برپایی جشنواره های آموزشی از دستاوردهای مهم این تفاهم نامه است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون مشارکت های آموزش و پرورش ، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی کشورمان ، وزیرآموزش و پرورش را در این سفرهمراهی کردند .