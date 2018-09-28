پیش فروش نخستین خودروی پرنده دنیا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، نخستین خودروی پرنده دنیا قرار است به زودی به بازار عرضه شود. در همین راستا پیش فروش آن از ماه آتی آغاز می شود.

نخستین نمونه های این خودروی هیبریدی الکتریکی سال آتی به مشتریان تحویل می شود. کاربر این خودرو می تواند در کمتر از یک دقیقه حالت حرکت خودرو را از تردد روی زمین به پرواز و بالعکس تغییر دهد.

شرکت ترافیگورا این خودروی پرنده را می سازد که زیر مجموعه ولوو است. خودروی مذکور می تواند مسافت ٦٤٠ کیلومتر را با حداکثر سرعت ١٦٠ کیلومتر بر ساعت طی کند.

قیمت خودرو مشخص نشده است. آخرین تغییرات در خودرو شامل یک موتور هیبریدی الکتریکی، صندلی های بهبود یافته، فضای بیشتر برای بار، کمربند ایمنی ارتقا یافته و ایربگ است.

خودرو همچنین مجهز به دوربین های پشت سر و یک سیستم چتر نجات است. خودروی مذکور دارای گواهینامه Light Aircraft از سازمان فدرال هوانوردی است. علاوه برآن استانداردهای سازمان ایمنی ترافیک و بزرگراه های ملی آمریکا در آن رعایت شده است.