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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹

/ با تلاش محققان آمریکایی /

سوخت و ساز انسانی در محیط آزمایشگاهی مدل سازی شد

سوخت و ساز انسانی در محیط آزمایشگاهی مدل سازی شد

محققان آمریکایی از مدل سازی مجازی سوخت و ساز بدن در محیط آزمایشگاهی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنها امیدوار هستند تا با استفاده از مدل سازی رایانه ای به علت و یافتن شیوه های درمانی عارضه ای همچون کلسترول بالا در بیماران دست یابند.

تیم دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که این فناوری جدید می تواند به عنوان متناسب کننده رژیم های غذایی برای کنترل وزن در هر فرد خاص در نظر گرفته شود.

نتایج و جزئیات این دستاورد جدید در شماره اخیر نشریه آکادمی ملی علوم امریکا به چاتپ رسیده است.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، تیمی متشکل از 6 تن از محققان مهندسی زیستی از دانشگاه کالیفرنیا با بررسی دقیق ژنوم انسانی تلاش کردند تا دریابند چه ژن هایی به فرآیند سوخت و ساز بدن در افراد مختلف و تولید آنزیم های گوناگون مرتبط است.

پروفسور برنارد پالسون محقق اصلی این مطالعه گفت: این فناوری جدید می تواند به عنوان راهگشای جدید فرآیند بکارگیری داروها در هدف قرار دادن سوخت و سازی خاص در بدن، در نظر گرفته شود.

کیت فراین از اساتید بجسته سوخت و ساز انسانی در دانشگاه آکسفورد نیز گفت:  این مدل سازی جدید به دانشمندان این امکان را می دهد تا مشکلات بالقوه مروبط به هدف قرار دادن سوخت و سازهای خاص را در مراحل اولیه شناسایی کنند.

کد مطلب 441413

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