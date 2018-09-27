اجرای ۱۰۰ طرح در حوزه آبی کشور/ انتقال آب خزر در مرحله مطالعه

رضا اردکانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در زمستان گذشته دولت کارگروهی را متشکل از چهار وزارتخانه و دو معاونت ریاست جمهوری برای مقوله آب تشکیل داده است، بیان کرد: در این کارگروه تصمیمات خوبی گرفته شد که از جمله آنها اجرای ۱۰۰ طرح شامل سدها، مخازن و ... توسط وزارت نیرو است.
وی ذر پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که چه میزان اعتبار برای اجرای این طرحها گذاشتهشده است، افزود: این طرحها به دلیل اینکه در مراحل نخست هستند اعتبارات قابلتوجهی را ندارند اما امیدواریم با امکانی که در تبصره ۱۹ قانون بودجه توسط نمایندگان مجلس فراهمشده شاهد تسریع در سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل این طرحها باشیم.
ضرورت مدیریت مصرف آب
وزیر نیرو درباره مدیریت منابع آب نیز گفت: چگونگی مصرف در بخش شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی برای وزارتخانه دارای اهمیت است و سعی میشود تا با همکاری نزدیک با وزارتخانههای تابعه اقدامات خوبی را در دست اجرا داشته باشیم.
اردکانیان خواستار توجه بیشتر دستگاههای مسئول به مقوله مصرف آب شد و گفت: طرحهای بزرگ مانند شیرین کردن آب دریاها و یا انتقال بینحوزهای اگر همراه با اصلاح شیوههای مصرف نباشد، جواب نخواهد داد.
سد مجن رفع کننده نیاز کشاورزی شاهرود
وی درباره سد مجن نیز توضیح داد: این طرح، پروژه مؤثری است هرچند حجم آب تنظیمی سد پنج میلیون مترمکعب بیشتر نیست اما با توجه به ظرفیت منطقه میتواند تأثیر چشمگیری در کشاورزی منطقه داشته باشد و امیدواریم نظایر این پروژهها ایجاد شود.
اردکانیان گفت: برای سد مجن شاهرود ۳۰ میلیارد تومان برای این طرح اعتبار هزینه شده که عمدتاً از منابع استانی استفادهشده است اما نکته قابلتوجه این است که تشکل خوبی برای کشاورزان خزر وجود دارد که نقش مؤثری در استفاده از منابع آبی دارد.
وی درباره پروژه آب خزر نیز، گفت: مطالعات این طرح در دست اجرا است و امیدواریم زودتر این مطالعات به اتمام برسد تا اطلاعات آن به مردم ارائه شود.
