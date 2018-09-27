ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر پنجشنبه در نشست کارگروه سازگاری باکم آبی استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه طرح‌های وزارت نیرو با پیشرفت ۳۸ درصد در حال اجرا است، ابراز داشت: در وزارت نیرو سیاست‌های تامین آب مردم ساکن روستاها در اولویت قرار دارد بر این اساس می‌کوشیم تا با انجام طرح‌های زود بازده بتوانیم بهترین خدمات را در سطح جامعه ارائه کنیم.

وی بابیان اینکه وزرات نیرو ۵۲ طرح مطالعاتی را در دست اقدام دارد، افزود: هزینه انجام این طرح‌ها ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که امیدواریم با تخصیص به موقع این طرح‌ها بتوانیم شاهد ارائه خدمات زیرساختی مطلوب به مردم باشیم.

مطالعات طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان​ ادامه دارد

وزیر نیرو بابیان اینکه اصلی‌ترین مشکل استان‌های خشک و نیمه‌خشک مقوله کمبود آب است، ابراز داشت: علیرغم آنکه برای تأمین آب موجود در نهایت باید انتقال آب بین حوزه‌ای را انجام دهیم اما این اقدام باید اهداف مشخص و تعیین‌شده باشد.

اردکانیان در ادامه تصریح کرد: مبحث انتقال آب دریای خزر به سمنان از چند سال قبل به طور جد مطرح‌شده است اما کار مطالعاتی آن همچنان ادامه دارد چراکه قبل از اجرای هر طرحی کاملا باید جوانب کار موردسنجش واقع شود.

وی بابیان اینکه توجه به الگوی مصرف آب در استان‌های خشک ضروری است، افزود: طبق سیاست‌های ابلاغی سالانه باید ۱۰ درصد میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یابد که این گام تنها با رعایت الگوی صحیح آب میسر می‌شود و معتقدیم تا زمانی مدیریت منابع آب انجام نشود انتقال آب بی فایده خواهد بود.