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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

در آغاز هفته آینده صورت می گیرد؛

بازدید سفرای تروئیکای نم و گروه 77 از تاسیسات "یو.سی.اف" اصفهان

بازدید سفرای تروئیکای نم و گروه 77 از تاسیسات "یو.سی.اف" اصفهان

سفرای تروئیکای نم و گروه 77 روز شنبه از تاسیسات "یو.سی.اف" اصفهان دیدن می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سفرای تروئیکای نم و گروه 77 قرار است روز شنبه از پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای از تاسیسات "یو.سی.اف" اصفهان دیدن کنند.

بازدید سفرای تروئیکای نم و گروه 77 از تاسیسات هسته ای ایران در چارچوب موافقت تهران با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در این تاسیسات و پذیرش گردشگر هسته ای انجام می شود.

علی رغم تاکید کشورهای غربی بر لزوم اعتماد سازی بیشتر ایران در زمینه فعالیت های هسته ای خود، کشورمان همچنان ضمن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به شفاف سازی در این زمینه پرداخته است.

کد مطلب 441418

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