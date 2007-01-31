ملت ایران فردا با آرمان های امام (ره) تجدید پیمان می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تجلی حماسه ملتی شریف از آرمان‌های انقلابی و اسلامی با رهبری فرزندی از سلاله پاک رسول الله ص ، خمینی کبیرقدس سره و جانفشانی مردان و زنان ایثارگر و فداکار است که به همه ملت‌های آگاه و مستضعف عالم اعلام کرد با تأسی به امام عاشقان ویاران وفادار او و با درس ‌گیری از نهضت خونین عاشورا می ‌توان تاریخ مجد و عظمت اسلام را بار دیگر زنده کرد و حکومتی برخاسته از بطن مردم و نشأت گرفته ازحماسه حسینی بنیان نهاد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی دراین بیانیه از تمامی مردم غیرتمند و انقلابی و ولایت ‌مدار استان به ویژه جوانان غیور دعوت کرده است، تا با حضور گسترده و چشمگیر خود در ویژه برنامه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی که با نام مبارک پیامبر اعظم (ص)، انقلاب اسلامی، امام خمینی ره و رهبری نامگذاری شده است، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای والامقام، مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان و استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ یعنی آمریکای جهانخوار بزنند.

لازم به ذکر است: مراسم 12 بهمن در بیرجند ساعت 9 صبح فردا از میدان امام خمینی ( ره) آغاز می شود.