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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی :

ملت ایران فردا با آرمان های امام (ره) تجدید پیمان می کنند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با انتشار بیانیه ای از مردم خواست تا با حضور گسترده و چشمگیر خود در ویژه برنامه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید پیمان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تجلی حماسه ملتی شریف از آرمان‌های انقلابی و اسلامی با رهبری فرزندی از سلاله پاک رسول الله ص ، خمینی کبیرقدس سره و جانفشانی مردان و زنان ایثارگر و فداکار است که به همه ملت‌های آگاه و مستضعف عالم اعلام کرد با تأسی به امام عاشقان ویاران وفادار او و با درس ‌گیری از نهضت خونین عاشورا می ‌توان تاریخ مجد و عظمت اسلام را بار دیگر زنده کرد و حکومتی برخاسته از بطن مردم و نشأت گرفته ازحماسه حسینی بنیان نهاد.

 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی دراین بیانیه از تمامی مردم غیرتمند و انقلابی و ولایت ‌مدار استان به ویژه جوانان غیور دعوت کرده است، تا با حضور گسترده و چشمگیر خود در ویژه برنامه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی که با نام مبارک پیامبر اعظم (ص)، انقلاب اسلامی، امام خمینی ره و رهبری نامگذاری شده است، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای والامقام، مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان و استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ یعنی آمریکای جهانخوار بزنند.

 

لازم به ذکر است: مراسم 12 بهمن در بیرجند ساعت 9 صبح فردا از میدان امام خمینی ( ره) آغاز می شود.

کد مطلب 441421

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