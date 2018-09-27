۲۹ واحد تولیدی در استان زنجان به چرخه تولید برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در مجل صنعت و معدن استان زنجان، با بیان اینکه میزان واردات به استان زنجان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۳ درصدی کاهش دارد، افزود: استان زنجان با ثبت واردات ۱۱۰ میلیون و ۶۸۱ هزار دلاری، ۰.۵۸ درصد از واردات ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ هزار دلاری کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: متوسط قیمت محصولات وارداتی زنجان از میانگین کشوری پایین تر است و تمام کالاهای وارد شده مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: خاک روی، پارچه نبافته، مصنوعات پلاستیکی، ماشین آلات و قطعات، قطعات ترانسفورماتور، تنظیم کننده ولتاژ، محصولات فولادی، توتون سیگار، پنبه حلاجی نشده، کاغذ گرافت، کاغذ سیگار، باطری قراضه، الیاف سنتتیک و پوشاک کامل بزرگسالان عمده اقلام وارداتی به استان زنجان هستند.

فغفوری گفت: این کالاها اغلب از کشورهای ترکیه، آلمان، چین، کره، ایتالیا، ازبکستان، سوییس، بلاروس، روسیه، بلژیک، مجارستان، اردن، ارمنستان، مصر و آمریکا وارد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با بیان اینکه روزانه واحدهای تولیدی را رصد می‌کنیم تا مشکلات احتمالی را مدیریت کنیم، گفت: تلاش داریم ضمن توجه به ایجاد و توسعه کارخانه‌های جدید، از وضعیت موجود صیانت کنیم تا واحدهای تولیدی به فعالیت موثر بپردازند.

فغفوری با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ۲۲ درصد از کل واحدهای صنعتی استان تعطیل هستند، افزود: سال گذشته حتی یک واحد از صنایع تولیدی تعطیل نشدند و ۲۹ واحد صنعتی به چرخه اقتصادی بازگشتند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از عوامل داخلی است و تلاش می کنیم روزانه تک تک واحدهای تولیدی را رصد می‌کنیم تا مشکلات احتمالی را مدیریت کنیم.