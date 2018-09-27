۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

آیت‌الله نریمانی:

رهبر انقلاب اسلامی پرچمدار مقابله با جنگ اقتصادی است

کرمانشاه_نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت:رهبر انقلاب اسلامی پرچمدار جنگ اقتصادی است و بدون شک با این امر هیچ آسیبی به مملکت نخواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امان نریمانی امروز پنج شنبه در نشست شورای اداری استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب در حالی که مردم در فقر به سر می بردند ناگهان از زمین و هوا و دریا مورد هجمه دشمنان قرار گرفت و یک آشفتگی روحی و روانی مردم را فرا گرفت.

وی کرمانشاه را یکی از پیشانی های جنگ دانست و افزود: در آن برهه از زمان با پرچمداری رهبر کبیر انقلاب توانستیم بر بیش از ۴۰ کشور جهان غلبه کنیم.

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دشمنان اسلام برای نابود کردن این انقلاب ۴۰ سال است در همه عرصه ها آتش افروزی می کند و آخرین تیر آنها تحریم های همه جانبه اقتصادی است.

وی افزود: بدون شک در این جنگ اقتصادی نیز که رهبر معظم انقلاب پرچمدار است هیچ آسیبی به مملکت نخواهد رسید.

آیت الله نریمانی ادامه داد: در این روزها که قیمت اجناس سیر صعودی دارد با کمک مردم می توانیم از این جنگ سخت عبور کنیم و به پیروزی برسیم چرا که هیچ دولتی بدون کمک مردم نمی تواند موفقیت کسب کند.

وی اظهار داشت: امروز دشمنان بدانند قدرت ایران به رخ جهانیان کشیده شده است و اینکه تمام جهان منتظر رویارویی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور آمریکا بودند و. این امر افتخاری برای کشور ماست.

