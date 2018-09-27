  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

امام جمعه سپیددشت:

حوزه گردشگری بخش «پاپی» برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد شکوفا شود

حوزه گردشگری بخش «پاپی» برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد شکوفا شود

خرم‌آباد - امام جمعه سپیددشت، تاکید کرد: حوزه گردشگری بخش «پاپی» برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شکوفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حافظی ظهر پنج شنبه در دیدار استاندار لرستان و نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با مردم شهر سپیددشت، اظهار داشت: رفع مشکل آب شرب شهر سپیددشت و بخش پاپی مطالبه اصلی مردم است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم در شورای برنامه ریزی مشکل آب شرب سپیددشت برای همیشه رفع شود، گفت: می طلبد مردم منطقه خدمات رسانی بهتری شوند.

امام جمعه سپیددشت با اشاره به ظرفیت های مختلف بخش پاپی، عنوان کرد: زمینه ها و پتانسیل های خوبی از جمله ۱۵ آبشار در حوزه گردشگری این منطقه وجود دارد و با شکوفایی صنعت گردشگری در این منطقه بخش اقتصادی نیز رونق پیدا می کند.

حجت الاسلام حافظی با تاکید بر اجرای جاده سپیددشت - دورود، تصریح کرد: این امر در رونق صنعت گردشگری بخش پاپی تاثیر گذار خواهد بود.

وی، تاکید کرد: امیدواریم در این سفر قدمی در راستای رفع محرومیت بخش پاپی برداشته شود.

امام جمعه سپیددشت با اشاره به حضور مردم بخش پاپی در صحنه های مختلف نظام، افزود: امیدواریم با برنامه ریزی مدیریت ارشد استان شاهد رفع محرومیت این منطقه شهید پرور داشته باشیم.

کد مطلب 4414319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها