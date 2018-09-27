به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از خطاهای انجام‌شده از سوی ناتو حین حملاتی که در افغانستان صورت می‌گیرد؛ ابراز خشم کرد.

در این بیانیه می‌خوانیم: از بابت اینکه بروز خطا در حملات ناتو در افغانستان به واقعیتی روزمره تبدیل شده، ابراز خشم می‌کنیم حال‌آنکه هیچ‌کس نیز از این بابت مسئول شناخته نمی‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: بر این باور هستیم که وضعیت موجود نتیجه خطای عظیم محاسباتی که آمریکا در افغانستان مرتکب شد و نیز نتیجه اتکای کاخ سفید به استفاده از نیروی نظامی برای حل مشکلات این کشور است. ما از واشنگتن می‌خواهیم در سیاست کوته‌بینانه خود تجدیدنظر کرده و با هدف برقراری مذاکرات ملی افغانستان، اقدامات دیپلماتیکی را اتخاذ کند.

این بیانیه همچنین بر خواست مسکو مبنی بر مسئولیت‌پذیری در قبال کشتار غیرنظامیان در افغانستان تاکید کرد.

به‌گفته مقامات محلی، در تاریخ ۲۰ سپتامبر، حملات هوایی ناتو در ولایت «پکتیا» به کشته شدن ۳ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰ نفر از آنها منجر شد. در تاریخ ۲۲ سپتامبر نیز، حملات مشابه به یک منطقه مسکونی در ولایت «کاپیسا»، ۹ کشته در پی داشت که ۴ نفر از آنها زن و ۳ نفر دیگر کودک بودند. در ۲۳ سپتامبر نیز، حملات آمریکا در ولایت «ننگرهار» به کشته شدن ۹ غیرنظامی و زخمی شدن ۴ تن دیگر منجر شد.