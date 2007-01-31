همچنین در این دوره و برای نخستین بار ثبتنام سیم کارتهای پیش پرداختی شرکت ارتباطات سیار از متقاضیان انجام می شود.
بهای این گونه سیم کارتها تنها 24 هزار تومان می باشد که با احتساب 10 هزار تومان شارژ اولیه به مبلغ 34 تومان عرضه خواهد شد. در هنگام ثبت نام، تنها هزار تومان به عنوان ودیعه از متقاضیان دریافت می شود و 33 هزار تومان باقی مانده در هنگام تحویل سیمکارت دریافت می شود.
ثبت نام سیمکارت های پس پرداختی و پیش پرداختی شرکت ارتباطات سیار تا 30 بهمن ماه در مراکز پستی و دفاتر خدمات ارتباطی سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
سیمکارتهای شرکت ارتباطات سیار، در حال حاضر در همه 1016 شهر کشور ، بیش از 30 هزار کیلومتر از جادههای اصلی و فرعی و 78 کشور دنیا، قابل استفاده می باشند.
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