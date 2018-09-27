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۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استان البرز داوران توانمندی در حوزه فوتبال دارد

استان البرز داوران توانمندی در حوزه فوتبال دارد

کرج - رئیس هیئت فوتبال استان البرز گفت: در حال حاضر فوتبال البرز داوران توانمندی در حوزه ورزش فوتبال دارد.

منصور بیک وردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درخشش داوران البرزی، گفت: در حال حاضر فوتبال البرز داوران توانمندی دارد که حضور و قضاوت خوب آن‌ها در رقابت‌های مختلف باعث شده تا نام استان در فوتبال کشور بدرخشد.

وی ادامه داد: تلاش هیئت فوتبال استان البرز باعث شد در فستیوال کشوری تمام داوران در بخش‌های دختران و پسران از البرز باشد.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر باعث ایجاد تعامل و دوستی بیشتری میان داوران می‌شود و تعداد داوران فوتبال و فوتسال استان به‌ویژه در بخش بانوان افزایش‌یافته است.

بیک وردی افزود: انتخاب خانم ذکایی و  مهدی کرد به‌عنوان داوران بین‌المللی موفقیت بزرگی است که قطعاً باعث ایجاد انگیزه در داوران جوان استان البرز خواهد شد، این اتفاق باعث خوشحالی و افتخار فوتبال استان است و به هردو عزیزان تبریک می‌گویم.

کد مطلب 4414341

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