استان البرز داوران توانمندی در حوزه فوتبال دارد

منصور بیک وردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درخشش داوران البرزی، گفت: در حال حاضر فوتبال البرز داوران توانمندی دارد که حضور و قضاوت خوب آنها در رقابتهای مختلف باعث شده تا نام استان در فوتبال کشور بدرخشد.
وی ادامه داد: تلاش هیئت فوتبال استان البرز باعث شد در فستیوال کشوری تمام داوران در بخشهای دختران و پسران از البرز باشد.
رئیس هیئت فوتبال استان البرز اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر باعث ایجاد تعامل و دوستی بیشتری میان داوران میشود و تعداد داوران فوتبال و فوتسال استان بهویژه در بخش بانوان افزایشیافته است.
بیک وردی افزود: انتخاب خانم ذکایی و مهدی کرد بهعنوان داوران بینالمللی موفقیت بزرگی است که قطعاً باعث ایجاد انگیزه در داوران جوان استان البرز خواهد شد، این اتفاق باعث خوشحالی و افتخار فوتبال استان است و به هردو عزیزان تبریک میگویم.
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