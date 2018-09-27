مشکلات کشور ناشی از ضعف مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی بعدازظهر پنج‌شنبه در گردهمائی سنگر سازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیف است، ابراز داشت: عده‌ای مذاکره و گفتگو با امریکا را راه گشای حل مشکلات موجود می‌دانند در حالی که تنها راه برون‌رفت ما از مشکلات عدم تکیه به بیگانکان و اتحاد و همبستگی بین همه بخش‌های موجود در جامعه است.

وی بابیان اینکه کلید نجات ایران از مشکلات از آمریکا گذر نمی‌کند، افزود: افرادی که بر ارتباط با آمریکا اصرار دارند باید بدانند که این کشور نه تنها در این دوران بلکه هیچ موقع خیرخواه ملت ایران نبوده است لذا اتکا به بیگانگان در این شرایط به نفع مصالح کشور نیست.

نماینده مردم دامغان بابیان اینکه ایران به عنوان قوی‌ترین قدرت در منطقه شناخته‌شده است، ابراز داشت: در شرایطی که دنیا به سمت چند قطبی شدن پیش می رود تنها قطبی که کارآمد و جاودان خواهد ماند مقاومت است بنابراین تا زمانی که بر انسجام و وحدت تاکید کنیم دشمن از مرزهای ما عقب رانده خواهد شد.

حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: آمریکا که می‌داند نمی تواند از گزینه‌های نظامی وارد این کارزار شود این بار نبرد اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است که هدف این جنگ روانی بیشتر ضربه زدن به‌نظام است بنابراین باید در این شرایط ریسمان اتحاد را محکم‌تر در دست نگه‌داریم.

وی افزود: سمنان یکی از استان هایی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس کارنامه درخشانی از خود نشان داد و در همه عملیات‌ها می‌توان به نوعی رد و نشان از این خطه را یافت و امروز اگر در امنیت و ارامش زندگی می کنیم تنها مدیون کسانی هستیم که با رشادت‌های خود در خاک خفته اند و باید قدردان آن‌ها باشیم.