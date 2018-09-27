گازرسانی به ۹ روستای منطقه سپیددشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا لطفعلیان ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی لرستان که در شهر سپیددشت برگزار شد از گاز رسانی به ۹ روستای شهر سپیددشت خبر داد.

وی، گفت: در صورت تامین لوله و انتخاب پیمانکار این اقدام عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با تاکید بر ضرورت ترک تشریفات انتخاب پیمانکار و یا تغییر قرار داد برای گاز رسانی به این ۹ روستا، تصریح کرد: مشکل بودجه ای در این زمینه نداریم.

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکل اساسی بخش «پاپی» عدم تمایل مشترکان برای تحت پوشش زیر نظر این شرکت است، گفت: ما برای آبرسانی به ۱۰ روستای این بخش طی امسال برنامه ریزی کرده ایم.