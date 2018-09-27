خلع ید مشاور طرح جامع و توسعه شهری سپیددشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی لرستان که در شهر سپیددشت برگزار شد با اشاره به پذیرش بهسازی باند دوم جاده خرم آباد - سپیددشت از سوی وزارت راه و شهرسازی، گفت: ۱۸ کیلومتر آن اجرایی شده و برنامه ریزی برای ادامه آن تا سه راهی «بیشه» در دستور کار است.

وی، گفت: امسال در صورت رفع معارض ۱۰ کیلومتر آن اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان از مجموع دو میلیارد تومان اعتبار استانی این پروژه، گفت: همچنین از محل اعتبارات ملی برای این پروژه دو میلیارد تومان اختصاص یافته است.

خالقی با اشاره به طرح جامع شهر و بحث توسعه شهر سپیددشت و خلع ید مشاور آن به دلیل عملیاتی نکردن آن، گفت: در این زمینه مشاور جدید برای این طرح پیش بینی شده و کار به روز رسانی مطالعات مشاور قبلی را انجام داده است.