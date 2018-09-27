هنر خوشنویسی می تواند هنرمندان شاخصی را تربیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی روز پنجشنبه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، استاد امیرخوانی رئیس انجمن خوشنویسان کشور، هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی صفری شهردار قزوین، حکمت الله داودی رئیس شورای شهر و هنرمندان در قزوین برگزار شد.

اکبر اسکندری نژاد در این مراسم اظهار کرد: تلاش کردیم هیچ سلیقه و نظر شخصی در انتخاب آثار دخالت نداشته باشد هرچند هر قضاوتی می تواند انتقادی هم داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین افزود: یک فرایند منطقی در گزینش آثار اتخاذ شد تا حق کسی ضایع نشود.

وی بیان کرد: اجرای داوری چند مرحله ای و نگارش حضوری مهم ترین شاخص سلامت داوری در اختتامیه پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی در قزوین بود.

اسکندری نژاد بیان کرد: به اذعان کارشناسان و اساتید اختلاف بین آثار جدید و آثار ما قبل آن بسیار متفاوت بود و این نشان از رشد با شتاب بالای هنر خوشنویسی در بین هنرمندان است.